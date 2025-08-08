◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦横浜5-0敦賀気比（2025年8月8日甲子園）春夏連覇を目指す横浜が強敵・敦賀気比に快勝し、4大会連続の初戦突破を果たした。初回無死二、三塁から阿部葉太（3年）の一ゴロと奥村頼人（3年）の中犠飛でそつなく2点を先制。2回にも、先発の織田翔希（2年）の中越え三塁打などで2点を加えた。4回無死二、三塁の攻撃中には雨が強くなり、試合が67分間中断。再開直後にも1点を追加し