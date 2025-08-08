8月8日午前、岐阜県羽島市の堤防道路からトラックが転落し、運転していた男性が死亡しました。警察によりますと、8日午前10時ごろ、羽島市桑原町西小藪で長良川の堤防道路を走行していたトラックが、道路を外れて5メートルほど下の水路に転落しました。この事故で、トラックを運転していた羽島市の内装業・栗山明久さん(59)が病院に運ばれましたが、頭を強く打っていておよそ3時間後に死亡しました。現場は中央線が