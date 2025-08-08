最大9連休のお盆休みが始まります。東海地方の交通情報をお伝えします。ネクスコ中日本によりますと、午後6時現在、東名高速下りで音羽蒲郡インター付近を先頭に10キロなど、ご覧の区間で渋滞が発生しています。＜渋滞 午後6時現在＞東名 下り 音羽蒲郡IC付近 10キロ 下り 豊田IC付近 5キロ伊勢湾岸 下り 豊明IC付近 14キロ名神 下り 一宮IC付近 4キロネクスコ中日本によりますと、下りのピークは「9日・10