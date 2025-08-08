サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』の公式Xが8日に更新され、11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾と佐野雄大のエントリーシートが公開された。【写真】力強くANGELとアピール！INI・佐野雄大エントリーシートの例公式Xでは「101SPECIALBUDDYがPRODUCE101JAPAN新世界のエントリーシートを書いてみた」として、田島と佐野の『PRO