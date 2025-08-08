福岡市の博多湾で6日に見つかった、人の右足と上半身は、司法解剖の結果、同一人物で成人男性とみられることが分かりました。 警察によりますと、6日午前、福岡市東区西戸崎の砂浜で右足が見つかり、およそ9時間後に5キロほど離れた東区みなと香椎で、左腕がない上半身が発見されました。 警察によりますと、8日の司法解剖で、右足と上半身は同一人物で成人男性とみられることが新たに分かりました。死後数日が経過していて