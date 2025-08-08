AKB48は8日、メンバー・成田香姫奈が体調不良による活動休止を発表した。公式サイトで明らかにした。【写真】7月末には公演出演を報告していた成田香姫奈公式サイトには「AKB48メンバーの活動に関するご報告」と題した文書が掲載され、「AKB48メンバー成田香姫奈ですが、体調不良のため 本日8月8日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と報告した。また成田本人もコメントを寄せ、