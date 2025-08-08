角田の置かれた立場は厳しい。ここから巻き返しに期待だ(C)Getty Images今季のF1は14戦まで消化し、現在は恒例のサマーブレイクを迎えている。今月下旬のオランダGPまで約3週間を残しているものの、各チーム、コース内外をめぐる話題は尽きない。シーズンも半ばを過ぎた現在、海外メディアによる、来季のシートや気になるドライバーの動向について、独自の見解が伝えられている。【動画】フェルスタッペンに迫った好レース 角田