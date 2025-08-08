あずきバーで知られる井村屋が、岐阜工場を増設すると発表しました。 【写真を見る】あずきバーの“井村屋”が岐阜工場を増設へ「モナカアイス」などの生産拡大 国内外でアイス需要高まる 岐南町にある岐阜工場では主にアイスを生産していて、今回約14億円を投じて生産能力を約3割高めます。 井村屋は国内でアイス需要が高まっていることや、輸出も好調なことからアイス事業に力を入れていて、増設により海外でも需