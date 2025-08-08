立山町の小学校の特別支援学級の児童が参加した合同宿泊学習の様子を撮影したデジタルカメラとSDカードを教員が紛失していたことが分かりました。立山町によりますと、紛失したカメラとカードは、今月5日と6日に町内の小学校5校の特別支援学級の児童23人が参加した合同宿泊学習で撮影に使われていました。おととい6日の午後3時ごろ、引率した教員が宿泊学習から学校に戻った際にカメラがないことに気づいたということ