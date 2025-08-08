南砺市が地元の建設会社と城端地域の桜ヶ池周辺で進めている開発計画できょう、施設の総称が発表されました。名前は「アレモア」です。あれもこれもある、という意味が込められています。名称はきょう南砺市の田中市長と市内の建設会社、第一交易が市役所で発表しました。「仮称・桜ヶ池エコビレッジフィールド計画」では、桜ヶ池周辺の南砺市の土地およそ9000平方メートルに、南砺の自然と暮らしが体感できる商業施設