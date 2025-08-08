女優・中谷美紀が主演を務めるショートドラマ『NIGHT OF AURA』が、2025年8月7日より日産自動車の公式YouTubeおよび特設サイトで公開された。本作はプレミアムコンパクトカー「日産オーラ」の車内を舞台に、3話構成で展開される“上質な会話劇”。脚本は、ドラマ『半沢直樹』の金沢知樹、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の吉田恵里香、お笑いコンビ「空気階段」の水川かたまりという豪華な顔ぶれが担当している。○クルマの中が“舞台