創部8年目で初の甲子園出場を決めた富山代表、未来高校富山があさって10日に初戦を迎えます。対戦する山口代表、高川学園高校はどんなチームなのでしょうか。4年ぶり3回目の出場となる高川学園高校。未来富山同様、県外選手が多く2人の投手を中心とした総合力の高いチームです。全試合で先発した2年生右腕の木下投手は、最速146キロのストレートを軸に5試合で失点はわずか「6」と安定感が光ります。リリー