¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£ÂçÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦CLOSE YOUR EYES¤¬Ray¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢MA JINGXIANG¤µ¤ó¡¢SAKURADA KENSHIN¤µ¤ó¡¢SEO KYOUNGBAE¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥×¥é¥Ù¥È¡¼¥¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥É¥­¥É¥­¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¥×¥é¥Ù¥È¡¼¥¯¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡È¥¯¥ë¥æ¥¢¡É¤È¥Õ¥«¥Ü¥ê¥È¡¼¥¯¡ª¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥É¥­¥É¥­¤Ë¤«¤±¤¿¼ÁÌä¤Ë