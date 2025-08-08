東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が8日までにインスタグラム更新。新コスチューム姿を公開した。自身のインスタグラムで「new」とキスマークの絵文字とともにつづり始めた。「今回の衣装はアジアの女王感を出したくて漢服とかをイメージに取り入れてみたよ」と、思いを込めた新コスチュームを紹介した。ファンからは「新衣装もとってもすてき」「綺麗ですよ」「めっちゃカッコかわいい」「魅力的」「美しすぎ」な