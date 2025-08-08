◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦（2025年8月8日甲子園）第3試合・横浜（神奈川）と敦賀気比（福井）は、4−0で横浜リードの4回無死一、二塁の横浜の攻撃中に突然の豪雨。試合が中断した。スコールのような雨でグラウンドが一気に川のようになった。雨はすぐに止んだものの、67分間の中断となった。その影響で、第4試合の高知中央−綾羽（滋賀）の開始時刻は午後7時50分予定とアナウンスされ、午後7時49分に始