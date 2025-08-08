人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）意地を張ると関係がこじれるかも。素直な気持ちを大切に。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）夕食やお茶は親友と一緒に。心和む時間を過ごせそう。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）常識に縛られると失敗のもと