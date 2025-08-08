メキシカンリーグの２０２５年レギュラーシーズンが７日（日本時間８日）、終了。メキシコシティ・レッドデビルズの守護神を務めた安楽智大投手（２８）が２２セーブでタイトルを獲得した。同リーグ公式ホームページ上で、タイトル獲得者として安楽の名前が掲載された。南部リーグのレッドデビルズは６３勝２５敗で２位に１２ゲーム差をつける圧勝劇。プレーオフに進出した。その原動力となったのが安楽だった。右腕は４７試