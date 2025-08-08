７日の県内は広い範囲でまとまった雨となり、少雨が続いた県北部のコメどころ、下高井郡木島平村などでは農家から安堵の声が聞かれました。ただ、残暑が長引く中、深刻な水不足は解消するのでしょうか…。コメ農家が待ちに待った田んぼへの注水。稲の根元にはたっぷりの水がたまるようになりました。湯本翔太記者「きのう降った雨のおかげもあり、辺りの田んぼは水が張っていますが、よく見てみると、これまでの渇水の影響で地面が