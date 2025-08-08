大阪府立病院機構は8日、大阪市住吉区の大阪急性期・総合医療センターで2022年にあったサイバー攻撃による大規模システム障害による損害を巡り、民間事業者3社が機構に総額10億円の解決金を支払う内容で和解が成立したと発表した。システム障害は22年10月に発生。身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」によるサイバー攻撃で電子カルテが使えなくなり、救急患者の受け入れや初診の受け付けを停止した。23年1月