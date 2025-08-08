廿日市市・宮島の厳島神社が世界文化遺産に登録されてから来年で30周年を迎えます。その機運を盛り上げようと大阪・関西万博では、廿日市市が観光の魅力をPRするイベントを開きました。大阪・関西万博で人気を集めているフランスパビリオン。ともに世界遺産である宮島・厳島神社の大鳥居とフランスのモン・サン＝ミッシェルが再現されています。館内では8日、廿日市市の魅力をPRするイベントが開かれました。■廿日市市 松本太郎市