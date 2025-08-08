橋の上から衣類などの家庭ごみを川に投げ捨てた疑いで会社員の男性ら2人が書類送検されました。その瞬間の映像です。廃棄物処理法と河川法違反の疑いで書類送検されたのは、宮城県白石市の会社員の男性（29）とアルバイトの男性（23）の2人です。警察によりますと、2人は、今年4月13日午後2時ごろ、宮城県丸森町の羽出庭大橋から衣類やおもちゃなどの家庭ごみ、およそ36.8キログラムを阿武隈川に投げ捨てた疑いがもたれています。