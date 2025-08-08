一般社団法人Mリーグ機構は、Mリーグ2025-26シーズンの開幕を9月15日と発表、あわせてレギュラーシーズンの試合数、日程、ルール変更なども発表した。Mリーグは2025-26シーズンから10チームで争われる。レギュラーシーズンは各チームが120試合、合計で300試合と大幅に試合数が増え、さらに熱い試合も見られそうだ。【映像】前年優勝・セガサミーフェニックス、歓喜の胴上げシーンレギュラーシーズンは9月15日から2026年3月27日