気象台は、午後7時19分に、大雨警報（浸水害）を小山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・小山市に発表 8日19:19時点南部では、8日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小山市□大雨警報【発表】・浸水8日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm