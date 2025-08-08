気象庁は８日、７月３０日に発生したロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震について、規模を示すマグニチュード（Ｍ）は８・８だったと発表した。これまでは米ハワイの太平洋津波警報センターが発表したＭ８・７を推定値として用いてきたが、気象庁が独自に解析して変更した。また、観測された津波が最も高かったのは岩手県久慈市の１・３メートルとしていたが、この高さを１・４メートルに変更した。