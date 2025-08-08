お盆休みを前に、新型コロナウイルスの患者数が増加傾向です。熱中症や夏風邪の症状と似ていることから、医療機関では、注意を呼びかけています。■堀江内科小児科医院堀江正憲 院長「風邪かなあと思って来たらコロナだったと。これはコロナが増えてきたんじゃないかなと。そういう印象を受けてます。」広島市安佐南区にあるこちらの病院では、1～2週間前から、新型コロナウイルスの患者が増え始めたといいます。■堀江内