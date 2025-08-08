コメの価格は、今後3カ月で高くなるとの見方が強まっています。コメの生産者や小売業者などを対象にした調査によりますと、向こう3カ月のコメ価格を示す指数は「46」となり、前の月の調査から11ポイント上回りました。この指数は100に近づくほど、値段が高くなるとの見方が強まっていることを示すもので、上昇は3カ月ぶりです。目安の50は下回りましたが、前の月に比べると先安観が弱まりました。取引が始まった新米が高値で取引さ