夏の甲子園『中越ナイン』は、来週12日の初戦で東東京代表の関東第一と対戦します。 兄の思いを背負って甲子園出場を果たした選手の思いを紹介します。 7年ぶり12回目の夏の甲子園に挑む『中越』。7月の新潟大会は、1試合平均7.8得点と強打が光りました。 その中でも随一の打撃センスを誇るのが、3番を打つ清水悠利。 新潟大会では打率3割9分1厘、6打点の活躍を見せました。 ■中越 清水悠利選手(3年) 「自分の中では