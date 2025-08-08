姶良市内から中継です。姶良市加治木町を流れる網掛川では、護岸が崩れる被害が出ています。姶良市加治木町の網掛川で護岸が崩落し、国道10号が通行止めに。車の転落や断水も発生。住宅浸水や土砂災害が相次ぎ、市民生活に深刻な影響。今後の雨でさらなる警戒が必要です。（詳しくは動画をご覧ください）