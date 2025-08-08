長崎は9日、80回目の原爆の日を迎えます。 長崎市の平和公園では、原爆犠牲者に捧げる「献水」用の水がくみ上げられました。 犠牲者に思いを込め水をくみ上げます。 水を求めて亡くなった原爆犠牲者の霊を慰めようと、平和祈念式典で捧げられる「献水」。 長崎市内の5か所でくみ上げられていて、平和公園では9日の式典で水を捧げる小中学生と高校生の3人が、くみ上げました。 （市立三川中学校の生徒） 「当時は当