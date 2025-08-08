大雨特別警報の発表から半日余り。鹿児島・姶良市加治木町の網掛川では、川岸がえぐられたように崩れたところで車1台が転落し、もう1台は辛うじて道路にとどまっている状態になっていました。山肌がえぐれるように大きく崩れ落ちている場所も。住宅が竹林とともに押し流され、この住宅に住んでいた連絡が取れていない女性の捜索が行われていました。鹿児島を襲った大雨。その猛威がカメラに捉えられていました。まるで渦潮のように