【コラボグッズ第1弾】 8月8日 発売 コーエーテクモゲームスは、通販サイト「ガストショップ」および「KOEITECMO SPOT Online Shop」にて「アトリエ」シリーズと「アズールレーン」とのコラボグッズ第1弾の販売を開始した。販売期間は8月8日より8月24日23時59分まで。 グッズは「アズレン」にて7月24日より8月7日にかけて開催された「ユミアのアトリエ」