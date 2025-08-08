◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子世界ランク日本勢最高６位の張本美和（木下グループ）は、シングルス１回戦に臨み、昨夏パリ五輪女子団体と混合ダブルスで銅メダルを獲得した世界ランク１７位の申裕斌（シン・ユビン、韓国）に３―２で競り勝って２回戦に駒を進めた。９日の２回戦はパリ五輪女子シングルス銅メダルで世界１３位の早田ひな（日本生命）との対戦が決まった。「日本開