◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手が両リーグ最速の先制３０号ソロを放った。球団の日本人選手で１９８２年の掛布雅之以来、４３年ぶりだ。０―０の４回２死。相手先発・高梨の失投を捉え、右翼席に運んだ。２試合連発。本塁打に加え、１２球団トップの打点も７４とした。