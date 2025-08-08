8日午後、福岡市中央区のビルで、つり上げて移動中だった重さ900キロのエレベーター巻き上げ機が落下し、巻き込まれた作業員2人が意識不明の重体です。8日午後1時半ごろ、福岡市中央区渡辺通のビルで「エレベーターの部品に下敷きになった、負傷者2人」と消防に通報がありました。現場では4人の作業員が、エレベーターの巻き上げ機を設置するための作業を行っていたということです。事故が起