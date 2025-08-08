日米の関税をめぐり合意と異なる措置が適用された問題で、赤沢経済再生担当相はアメリカ側から「大統領令を修正する」と説明があったと明らかにしました。ただ、修正の時期などは明確になっておらず、企業からは不安の声もあがっています。◇日本時間8日朝、アメリカ・ワシントンでアメリカ側と協議を終えた赤沢経済再生担当相。赤沢経済再生相「相互関税にかかる合意内容についての日米間の認識に齟齬（そご）はありません