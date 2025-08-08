夫と出会って結婚して家族になることで、夫の両親や兄弟とも繋がりができます。とても良い関係を築くことができることもあれば、そうでは無いこともあるかもしれません。身内でのトラブルは頭を抱えるもの。アプリ「ママリ」には、義弟夫婦の離婚問題に巻き込まれてしまい、義弟嫁から毎日昼夜問わずに金銭を要求する電話が掛かって来て、ひどく困惑しているとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。