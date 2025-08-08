「阪神−ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝が３０号ソロを放った。０−０の四回２死から高梨のフォークをバットに乗せ、右翼席へ放り込んだ。両リーグ最速の３０号で、球団では２０１０年のブラゼル以来の３０号。生え抜き選手では８５年の掛布雅之、岡田彰布以来となった。佐藤輝は「先制点を取れたのは大きいですね。試合に勝たないと意味がないので、最後まで気を引き締めて頑張ります」とコメントを寄