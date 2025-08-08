夏の甲子園の広島代表・広陵高校野球部の暴力行為について、阿部文部科学大臣は「大変遺憾に思っている」と述べ、再発防止を求めました。広陵高校野球部では今年1月、当時2年生の部員4人が1年生の部員1人に対して、胸ぐらをつかんだり頬を叩いたりしたことが分かっていて、SNS上で批判的な内容を含む投稿が拡散されています。阿部俊子 文科大臣「暴力行為があったことは大変遺憾。暴力行為は決して許される行為ではない」阿部