長崎市で開かれた「全国高校生平和集会」＝8日午後高校生らが平和について学び交流する「全国高校生平和集会」が8日、長崎市で開かれ「政府の行為で再び戦争の惨禍が起こらないようにすると決意する」との決議をまとめた。15都道府県とドイツから約140人が参加。5日には広島市でも約150人が集った。2005年以来、20年ぶりに両市で開催した。参加したのは部活動や地域の平和学習サークルで活動する生徒ら。3月、日本政府に核兵器