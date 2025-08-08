◇セ・リーグDeNA・ケイ―巨人・又木（横浜）中日・高橋宏―広島・森下（バンテリンドームナゴヤ）阪神・デュプランティエ―ヤクルト・吉村（京セラドーム大阪）◇パ・リーグ西武・隅田―楽天・滝中（ベルーナドーム）ロッテ・小島―オリックス・エスピノーザ（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・有原―日本ハム・加藤貴（みずほペイペイドーム）