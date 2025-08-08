「一般戦」（８日、戸田）大江純（２９）＝愛知・１２５期・Ｂ１＝が、５Ｒを５コースから２着。未勝利ながら４戦して２着３回と結果を残し、準優進出条件を２走１１点とした。「バルブを調整して、起こしの不安が解消した。伸びも良くなり、全体的に上積みできた。上位に入るくらい、いいエンジンだと思う」と手応えを口にした。戸田は「ペラに反応があるし、調整がしやすい」と好印象も、「Ｓが難しい。フルショットで行け