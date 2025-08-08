長崎市の平和公園で原爆の犠牲者にささげる水がくみ上げられました。平和公園にある平和の泉では、9日の式典に向けて献水用の水くみが行われました。小学生・中学生・高校生の代表者3人は、原爆の熱線を浴び、水を求めてさまよった犠牲者への慰霊の思いをしっかりと込めていました。西北小6年の池田小百合さんは、「戦争で被爆した人たちが水を飲めなかったので、その人たちのために水を天国まで届けたいという思いです」と話しま