8月21日に発売されるプロフィギュアスケーター・本田真凜さんの1st写真集のタイトルが『MARIN』（講談社）の決定し、透明感あふれる表紙カットが公開されました。【写真】まるで人魚姫？プールにダイブした本田真凜さん「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだ撮影の行き先は、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾