私はハンナ。義母は意地悪なのでなく、ただただデリカシーのない適当な人なのだと説明されました。プレゼントは気に入らなければ使わないし、他の人にあげるのもめずらしくないこと。だから結婚前から私に「無理にプレゼントしなくてもいい」と言っていたのだと知り、やっとヨシハルの言葉の意味を理解した私。私の気持ちを慮って黙っていたと知り、申し訳なく思ってしまいました。本当に義母に悪気はなく、感覚にズレがあるだけな