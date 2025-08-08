『RTA in Japan Summer 2025』が8月9日（土）より開催されます。本記事では、今回のRTA in Japanに参加するゲームプレイヤー＝走者のうち、事前のアンケートに参加いただけた方を一覧にしてご紹介します。気になるゲームタイトルやレギュレーションがあれば、ぜひライブ配信でご覧になり走者たちを応援してください。8月9日（土）8月10日（日）8月11日（月・祝）8月12日（火） 8月13日（水）8月14日（木）8月15日