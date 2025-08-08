氷川きよしのプール黒水着ショットにSNS騒然「水着の形に衝撃」西スポWEB otto!

氷川きよしのプール黒水着ショットにSNS騒然「水着の形に衝撃」

  • 氷川きよしがInstagramを更新し、黒い水着姿を公開した
  • 真っ青なリゾートプールでの動画やピンクの花の写真もアップ
  • SNS上では反響が続々と寄せられ、「水着の形に衝撃」などの声もあった
