夏休み中の中学生と高校生が法廷で、本番さながらの緊迫した裁判の世界を学びました。 【写真を見る】中高生が迫真のやり取りで法廷に立つ！裁判の仕組みを学び、情報の扱い方を感じる模擬裁判体験（山形） 法壇に座る裁判官に…証人尋問を行う、検察官や弁護人。 山形地方裁判所で行われたのは夏休み中の中高生を対象とした模擬裁判の体験会です。裁判所を身近に感じ、仕組みを学んでもらおうと山形地方裁判所が毎年行っていて