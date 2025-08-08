8日(金)は広く晴れた一方、局地的に雨雲が発達しました。この時間は下越で一部雨が降っていますが、新潟市中央区は晴れ間が広がっています。 さて、8日(金)朝に『台風11号』が発生しました。 ◆今後の台風の進路予想 現在、台風は小笠原近海にあり、今後は西よりに進む見通しです。5日先までは本州に近づく可能性は低く、県内に直接の影響はないでしょう。 9日(土)は晴れ間もありますが、天気の急変に注意が必要です。