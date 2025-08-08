最低賃金の引き上げについて話し合う専門部会が鹿児島市で開かれました。国の審議会が示した目安通りに引き上げられれば県内では初めて1000円を超えることになりますが、専門家は経営側が賃上げに対応するには政府や自治体の支援が必要だと指摘します。8日労働組合や経営者の代表などが集まり最低賃金について話し合う専門部会が開かれました。現在の県内の最低賃金は953円。全国平均を102円下回っています。県内の引き上げ