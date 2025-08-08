新潟市では「新潟まつり」が開幕しました。恒例の「大民謡流し」が始まります。 ご覧の映像は、8日現在の萬代橋の様子です。20分ほど前から萬代橋や会場周辺の交通規制が始まっています。 「大民謡流し」は、新潟市のメインストリートで94団体・約7400人が「新潟甚句」と「佐渡おけさ」を踊ります。踊る人たちの華やかな浴衣姿も見どころです。 「大民謡流し」は、8日(金)19時～20時30分まで開かれます。